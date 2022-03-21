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وسائل إعلام: واشنطن ترسل منظومات دفاع جوي سوفيتية إلى أوكرانيا

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وسائل إعلام: واشنطن ترسل منظومات دفاع جوي سوفيتية إلى أوكرانيا
AP
صورة أرشيفية
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة سترسل إلى القوات الأوكرانية منظومات دفاع جوي سوفيتية اشترتها سرا "قبل عقود".

وقالت الصحيفة أن واشنطن تخطط لإرسال منظومات الدفاع الجوي "Osa"، وأكدت أن الأمريكيين لا يخططون لإرسال نظام "إس-300"، الذي تم الحصول عليه من بيلاروسيا إلى أوكرانيا.

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وحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة حصلت لأغراض إعلامية على نسخة واحدة من منظومات الدفاع الجوي التي استخدمها الاتحاد السوفيتي بنفسه وباعها إلى دول أخرى.

وزودت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بمئات من أنظمة الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والتي تعتبر فعالة ضد الطائرات على ارتفاعات منخفضة.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تبحث الآن عن وسائل مألوفة للقوات الأوكرانية للتعامل مع أهداف على ارتفاعات أعلى.

المصدر: "نوفوستي"

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