فوتشيتش: صربيا لن تنضم إلى الناتو لأننا لن ننسى الأطفال ضحايا عدوان عام 1999

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لن تنضم إلى الناتو لأنها لا تستطيع أن تنسى الأطفال الذين قتلوا جراء عدوان دول الحلف على يوغوسلافيا السابقة عام 1999.

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وقال فوتشيتش أمام تجمع انتخابي في مدينة كيكيندا الصربية اليوم الاثنين: "أعتقد أن صربيا لا يجب أن تنضم إلى الناتو.. صربيا بلد حر ومحايد عسكريا، وهي تعرف كيف تحمي أرضها وأجواءها.. أود أن أقول لكم شيئا: من واجبنا أن نغفر لكن من واجبنا أيضا ألا ننسى.. ألا ننسى بويانا توشيتش البالغة 11 شهرا من عمرها، والتي قتلت في قرية ميرداري قرب مدينة كورشومليا.. ألا ننسى ميتيتسا راكيتش الصغيرة التي قتلت في مدينة باتاينيتسا.. ألا ننسى سانيا ميلينكوفيتش الصغيرة التي قتلت في مدينة فارفارين.. لا نجرؤ أن ننسى ذلك".

وتابع: "سنكون أقوى بكثير مما كنا عليه حينها، عندما كان المتكبرون المتغطرسون يقصفون ويعتدون علينا وعلى بلادنا".

وعام 1999 أسفرت المواجهة المسلحة بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" من جهة وقوات الجيش والشرطة الصربيين من جهة أخرى عن عمليات قصف يوغوسلافيا السابقة (المكونة من صربيا والجبل الأسود آنذاك) من قبل قوات الناتو.

ونفذت عمليات القصف بدون موافقة مجلس الأمن الدولي على أساس مزاعم الدول الغربية عن قيام السلطات اليوغوسلافية بعمليات تطهير عرقي ضد الألبان، ما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية في إقليم كوسوفو.

وأسفرت غارات الناتو التي استمرت من 24 مارس حتى 10 يونيو 1999 عن مقتل أكثر من 2,5 ألف شخص بينهم 87 طفلا وخسائر مادية نقدر بـ 100 مليار دولار.

المصدر: "تاس"