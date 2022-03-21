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أردوغان يعلن عن حملة لتعزيز الرقمنة بتركيا

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أردوغان يعلن عن حملة لتعزيز الرقمنة بتركيا
Globallookpress
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المرحلة المقبلة في بلاده ستشهد حملة الرقمنة، معلنا أن تركيا باتت قادرة على صناعة قمرها الصناعي الخاص.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى "الميتافيرس" الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بمقره الرئيسي في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "إن لم تستطع صناعة طائراتك المسيرة بنفسك فستبقى عرضة لخطر العبودية".

وأضاف: "نظرا لتزايد الاقتصاد الرقمي والثقافة الرقمية حول العالم، لا يمكن حل المشكلات القائمة دون إنشاء نظام رقمي تقبله جميع البلدان".

وأوضح أردوغان أن العالم يتجه نحو حقبة جديدة مبنية على التقنيات الرقمية، مبينا أنه "بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية للتكنولوجيا، نريد ضمان إنتاج المحتوى وإنشاء المنصات التي يمكن استخدامها من قبلنا أولا، ومن ثم من قبل العالم بأسره".

المصدر: "الأناضول"

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