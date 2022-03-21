بينيت يصل إلى مصر في زيارة غير معلنة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إلى مصر في زيارة غير مجدولة.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يلتقي بينيت خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذا سيكون ثاني لقاء بين الجانبين خلال 6 أشهر.

وكان بينيت والسيسي عقدا لقاء في سبتمبر الماضي، خلال أول زيارة رسمية وعلنية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر في العقد الماضي.

وعقد الاجتماع في شرم الشيخ، وبحسب مصدر دبلوماسي، فقد بحث الطرفان البرنامج النووي الإيراني و"عدوان إيران الإقليمي وتهدئة الأوضاع في غزة ومنع حماس من تشديد سيطرتها على معبر رفح".

وكان مكتب بينيت أعلن الأسبوع الماضي عن تدشين أول خط طيران من مطار بن غوريون إلى مدينة شرم الشيخ في مصر الشهر المقبل، و"ذلك تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بشأن توسيع الرحلات الجوية المباشرة".

وقال بينيت إن هذه "خطوة أخرى في إحياء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، والتعاون بين البلدين آخذ في التوسع في العديد من المجالات، وهذا يسهم في استقرار الشعبين واستقرار المنطقة".

المصدر: هآرتس"