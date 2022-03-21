سنغافورة تعلن أنها ستفتتح سفارة لها في إسرائيل

أعلن وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستفتتح سفارة لها في إسرائيل لأول مرة منذ بدء العلاقات بينهما عام 1965.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "عقد اليوم لقاء بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان، الذي أبلغ لابيد أن سنغافورة تعتزم فتح سفارة في إسرائيل لأول مرة منذ إقامة العلاقات عام 1965".

وأفادت بأن لابيد رحب بقرار حكومة سنغافورة، معتبرا أن "هذا دليل آخر على العلاقات الجيدة والخاصة بين بلدينا".

المصدر: وزارة الخارجية الإسرائيلية