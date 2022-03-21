كوميدي أمريكي: زيلينسكي "الأوفر حظا" للرئاسة الأمريكية عام 2024

كتب الكوميدي الأمريكي آندي بورويتز في صحيفة نيويوركر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "خرج" إلى الصدارة في السباق الرئاسي بالولايات المتحدة.

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وذكر في مقالته التي نشرت في هذه الصحيفة المتخصصة في محال الكتابة الساخرة، أن معهد أبحاث الرأي العام بجامعة مينيسوتا أجرى "استطلاعا" أظهرت نتائجه أن المرشحين الأكثر شعبية للرئاسة اليوم، هما الرئيس الحالي جو بايدن الذي يستعد للتصويت لصالحه ما نسبة 23 % في المائة من المستطلعين في العينة، ودونالد ترامب بنسبة 17%.

وتبين أن فلاديمير زيلينسكي هو "صاحب الحظ الأوفر"، أكثر من نصف الأمريكيين، أي ما نسبته 51 في المائة، زُعم أنهم يفضلونه.

وعلّق ديفيس لوغسدون، الذي قاد عملية الاستطلاع قائلا: "حقيقة أن زيلينسكي لم يولد في الولايات المتحدة لم يُنظر إليه على أنه عائق كبير ليصبح رئيسا أمريكيا"، مضيفا أنه على الرغم من أن زيلينسكي ليس لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية، إلا أن هذا من قبل لم يزعج أيضا أي شخص.

المصدر: "نوفوستي"