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دونيتسك الشعبية: مقتل 55 مدنيا خلال شهر من التصعيد الأوكراني الأخير

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دونيتسك الشعبية: مقتل 55 مدنيا خلال شهر من التصعيد الأوكراني الأخير
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آثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
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لقي أكثر من 50 مدنيا مصرعهم في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال شهر من العمليات القتالية في المنطقة، حسبما أوردت بعثة الجمهورية لدى المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

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وقالت البعثة في بيان أصدرته اليوم الأحد إن "55 مدنيا قتلوا خلال 31 يوما مضت على التصعيد من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وأصيب 318 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشار البيان إلى أن 1244 حادث إطلاق نار، منها 1083 باستخدام الأسلحة الثقيلة، تم رصدها خلال الفترة المذكورة.

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل النظام في كييف.

وتشارك القوات التابعة لـ دونيتسك ولوغانسك في العملية إلى جانب وحدات الجيش الروسي، فيما لا تزال أراضي الجمهوريتين تتعرض لعمليات القصف من طرف الجيش الأوكراني والكتائب المشكلة من القوميين المتطرفين.

المصدر: "إنترفاكس"

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