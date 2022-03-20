4 قتلى جراء دهس سيارة حشدا في مهرجان بجنوب بلجيكا

أعلنت السلطات المحلية أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عشرات جراء دهس سيارة حشدا احتفاليا في بلدة صغيرة بجنوب بلجيكا.

وأكدت بلدية مدينة لا لوفيير أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد خلال كرنفال تقليدي في بلدة ستريبي براكيني الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا عن العاصمة بروكسل.

وأوضح عمدة لا لوفيي، جاك غوبير، في حديث إلى إذاعة RTBF أن الحادث وقع عندما خرج حشد احتفالي يضم نحو 100 شخص من صالة رياضية لتنظيم مسيرة في وسط البلدة.

وقال غوبير إن السيارة جاءت من الخلف بسرعة عالية، مشيرا إلى أن السائق لم يتوقف بعد دهس الحشد، وتابع: "السائق واصل سيره لكننا تمكننا من اعتراضه".

ووفقا للحصيلة الأولية المنشورة من قبل السلطات، خلف الحادث أربعة قتلى و20 جريحا في حالة حرجة (بينما أعلن غوبير في حديث إلى وكالة Belga عن 12 جريحا في حالة خطرة).

ولم تتضح دوافع الحادث المأساوي بعد، غير أن هناك تقارير إعلامية ترجح أنه ربما نجم عن مطاردة الشرطة للسيارة.

المصدر: RTBF + "فرانس برس" + "أسوشيتد برس"