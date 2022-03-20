الدفاع الروسية: استهداف منشآت ومقرتدريب مرتزقة أجانب وتصفية أكثرمن 100مسلح وإسقاط مروحية ومسيرات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم مرتزقة أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح.

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