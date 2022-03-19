بولندا تقترح وقف التجارة كليا مع روسيا

اقترح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي، أن يوقف الاتحاد الأوروبي تماما التجارة مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي في تصريح اليوم السبت: "آمل أن تكون هناك صحوة جديدة للزعماء الأوروبيين وأن يكونوا قادرين، في الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي، على تبني حزمة جديدة من العقوبات. تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن".

وأشار مورافيتسكي إلى ضرورة محاصرة روسيا اقتصاديا من خلال إغلاق الموانئ وذلك بفرض حظر على دخول السفن الروسية التي ترفع العلم الروسي مع البضائع الروسية إلى الموانئ، وكذلك حظر التجارة عن طريق البر.

المصدر: نوفوستي