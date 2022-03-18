بلجيكا تؤجل إغلاق المحطات الذرية 10 سنوات

قررت السلطات البلجيكية تأجيل إغلاق المحطات الذرية العاملة في البلاد لمدة 10 سنوات على خلفية المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، يوم الجمعة، إن "الحكومة الاتحادية قررت اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمديد مدة عمل أحدث اثنين من المفاعلات النووية لمدة 10 سنوات".

واتخذ القرار خلال اجتماع الحكومة الذي استمر عدة ساعات، والذي جرت خلاله إعادة النظر في قرار السلطات البلجيكية وقف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد في عام 2025.

وتم اتخاذ القرار المذكور في أواخر العام الماضي، لكن الحكومة اضطرت لإعادة النظر فيه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز في ظل الأحداث حول أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"