الدفاع الروسية: قواتنا مستعدة لفتح ممر لخروج القوميين من ماريوبول لكن كييف ترفض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد القوات الروسية لفتح ممر لخروج "القوميين" من مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرقي أوكرانيا، لكن السلطات الأوكرانية رفضت الاقتراح.

وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، يوم الجمعة، إن القوات الروسية تضمن سلامة القوميين في حال قرروا إلقاء السلاح والخروج من ماريوبول.

وأشار إلى أن البيانات الاستطلاعية تشير إلى أن ما بين 150 و200 مقاتل أوكراني "فروا من ماريوبول باتجاه زابوروجيه عبر الممرات الإنسانية بملابس مدنية"، وتم القضاء على 93 منهم.

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وأضاف أنه خلال الأيام الأخيرة "يجري القوميون محادثات حثيثة مع القيادات في كييف حول رفع الحصار عن ماريوبول"، وأن كييف تدعوهم "لاستخدام أكثر من 200 ألف مدني كدروع بشرية"، وتقترح عليه "التضحية بأنفسهم نظرا لاستحالة فك الحصار" عن المدينة.

وحذرت روسيا الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "جرائم محتملة ضد السكان المدنيين في ماريوبول والمحاولات لنسبها للقوات الروسية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الأخير تم إجلاء أكثر من 14.3 ألف شخص من المناطق الخطيرة بأوكرانيا إلى روسيا، بدون مشاركة الجهات الرسمية الأوكرانية في عمليات الإجلاء.

وتم إجلاء 181 مواطنا أجنبيا إلى القرم.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفع عدد السكان الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول بأكثر من 13.7 ألف شخص، ليصل عددهم الإجمالي إلى 56.7 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: وكالات