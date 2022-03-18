 
مباشر

الكرملين: بوتين يحدد خلال اتصال مع نظيره الفرنسي شروط روسيا الأساسية للاتفاق المحتمل مع أوكرانيا

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يحدد خلال اتصال مع نظيره الفرنسي شروط روسيا الأساسية للاتفاق المحتمل مع أوكرانيا
Sputnik Илья Питалев
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smpl

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا.

أعلن الكرملين في بيان أنه "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا".

إقرأ المزيد
بوتين: هدف العملية الروسية في أوكرانيا وضع حد للإبادة الجماعية بحق سكان دونباس
بوتين: هدف العملية الروسية في أوكرانيا وضع حد للإبادة الجماعية بحق سكان دونباس

وذكر البيان أن بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.

وقال البيان: "ناقش فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وضع المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين. وفي هذا السياق، تم إيضاح النهج الأساسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقيات المحتملة".

وأجرى بوتين سلسلة اتصالات مع ماكرون خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا