تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل.

وقال أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح الجسر وطريق "مالقارا" السريع في ولاية جناق قلعة (غرب البلاد)، إن "تركيا تخطت اليابان في امتلاك أطول جسر معلق بالعالم".

وأوضح أن "الجسر سيوفر على تركيا 415 مليون يورو سنويا من الوقت والوقود، ويقلص انبعاث الكربون".

وأضاف: "ارتفاع البرج 318 مترا، ويشير إلى اليوم الـ 18 من مارس المتمثل بتاريخ اليوم (الجمعة)، والمسافة بين البرجين تبلغ 2023 مترا، حيث إن عام 2023 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ورمز لأهدافنا الكبيرة".

وشدد الرئيس التركي على أن "مشروع الجسر سيدعم الإنتاج الاقتصادي بنحو 5.3 مليارات يورو، ويوفر 118 ألف فرصة عمل، ويضيف قرابة 2.4 مليار يورو على الدخل القومي".

وأشار إلى أن الشركات التركية بالتعاون مع نظيراتها الكورية الجنوبية وعبر 5 آلاف موظف و740 آلة، "عملوا ليل نهار من أجل افتتاح الجسر في تاريخه المحدد".

وأعرب أردوغان عن ثقته برفع حجم التجارة مع كوريا الجنوبية إلى 20 مليار دولار بأقرب وقت.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيم، إن افتتاح الجسر سيكون بمثابة فرصة جيدة لعرض التكنولوجيا التي توصلت إليها بلاده كما أنه سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.

وحضر كيم، الذي يقوم برحلة إلى تركيا هي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس وزراء كوري جنوبي، حفل افتتاح الجسر "جناق قلعة 1915"، اليوم، بحسب وكالة "يونهاب".

ويعد الجسر، الذي يمتد على مضيق الدردنيل في شمال غرب تركيا، أطول جسر معلق في العالم، ويبلغ طوله 2,023 مترا بين البرجين، وقد تم بناؤه بواسطة ائتلاف يتكون من شركتي "إس كيه إيكوبلانت"، ودي "إل إي آند سي" الكوريتين، وشركتي "ليماك" و"يابي مركزي" التركيتين.

وقام الائتلاف بإدارة المشروع من الإنشاء إلى التمويل وسيكون مسؤولا عن التشغيل.

المصدر: "الأناضول" "يونهاب"