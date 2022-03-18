مصر تتخذ إجراء جديدا لصالح السياح الروس

أعلنت وزارة السياحة المصرية، رسميا، الإلغاء المؤقت للغرامات المفروضة على السائحين الروس الذين قد تتجاوز فترة إقامتهم في مصر المدة المسوح بها.

وقالت رئيسة وكالة "روس توريزم"، زارينا دوغوزوفا، اليوم الجمعة، إن وزير السياحة المصري أكد لها رسميا عن الإلغاء المؤقت للغرامات التي يمكن فرضها على السياح الروس بسبب تأخير فترة الإقامة، بدون تأشيرة، في شرم الشيخ.

وفي اليوم السابق، طلبت رئيسة وكالة "روس توريزم" من الجانب المصري المساعدة في إلغاء الغرامات، مع مراعاة الظروف الحالية لإلغاء الرحلات الجوية، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من السياح الروس العالقين هناك.

المصدر: نوفوستي