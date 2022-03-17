الناتو: نتفهم "إحباط ويأس" زيلينسكي

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، إنه يتفهم "الإحباط واليأس" اللذين يشعر بهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ووعد بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف ستولتنبيرغ خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك اليوم الخميس: "إنني أتفهم تماما إحباط ويأس الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني لأنهم في وضع صعب للغاية. إنهم يرون خسائر مدنية ودمارا كل يوم".

وتابع قائلا "لذلك كثف الناتو دعمه لأوكرانيا، بما في ذلك توريد أنظمة متقدمة مضادة للطائرات ومضادة للدبابات ووقود وذخيرة".

وشدد ستولتنبيرغ على أن الحلف ينوي مواصلة عمليات تقديم الدعم لأوكرانيا بنشاط، مؤكدا أن الناتو يساهم في تطوير الجيش الأوكراني منذ 2014، وأن الحلف "درب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين الذين هم الآن في المقدمة".

المصدر: RT