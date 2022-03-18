واشنطن تشكر الحكومة اليمنية على المساعدة في تحرير شابتين أمريكيتين في صنعاء

بعث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خطاب شكر للحكومة اليمنية، على المساعدة في إنجاح عملية إنقاذ المواطنتين الأمريكيتين مؤخرا من الأسر في صنعاء باليمن.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن وزير الخارجية أحمد بن مبارك، تلقى يوم الخميس خطاب شكر من بلينكن، أكد فيه على تقدير بلاده "للدور الحيوي الذي قامت به السلطات المعنية والذي ساهم بضمان سلامتهما وسهل عودتهما إلى أمريكا".

وزير الخارجية يتلقى خطاب شكر من وزير الخارجية الأمريكي لمساعدة الحكومة اليمنية في إنجاح عملية انقاذ المواطنتين الأمريكيتين من مناطق سيطرة الحوثيين،مؤكداً على تقدير بلاده للدور الحيوي الذي قامت به السلطات المعنية والذي ساهم بضمان سلامتهما وسهل عودتهما إلى أمريكا.

🇾🇪🇺🇸 pic.twitter.com/gbFbfrlKXy — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) March 17, 2022

وكان مصدر مطلع قد كشف الأسبوع الماضي أن السعودية والولايات المتحدة شنتا عملية مشتركة في يناير لإنقاذ شابتين أمريكيتين "كانتا محتجزتين من قبل جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر هويته أن الشابتين، 19 و20 عاما، نُقلتا جوا من صنعاء إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض ثم إلى الولايات المتحدة.

فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "عملية الإنقاذ"، وقال في بيان: "ساعدنا في عودة مواطنتين أمريكيتين بسلام من منطقة في اليمن خاضعة في الوقت الراهن لسيطرة الحوثيين".

وقال المصدر، إن "الشابتين ذهبتا إلى صنعاء في مارس 2021 لزيارة أقاربهما وفي وقت ما فُرضت قيود على تحركاتهما وتمت مصادرة جوازات سفرهما".

المصدر: وكالات