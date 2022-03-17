سلوفاكيا: مستعدون لتقديم منظومة "إس-300" لأوكرانيا بمجرد الحصول على بديل

أفاد وزير الدفاع السلوفاكي جاروسلاف ناد، اليوم الخميس، بأن بلاده مستعدة لتقديم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لأوكرانيا، بمجرد حصولها على بديل من واشنطن أو أي من الحلفاء في الناتو.

وقال ناد في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "نبحث مع الولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الآخرين إمكانية نشر وإرسال أو نقل منظومة "إس-300" للأوكرانيين. نحن مستعدون لفعل ذلك على الفور بمجرد الحصول على بديل مناسب".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبيين إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى الحكومة الأوكرانية، منها منظومات دفاع جوي حديثة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادرها، يوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول تحديد قائمة الدول التي تملك أنظمة "إس-300" الصاروخية السوفيتية الصنع وتدرس احتمال نقلها إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات