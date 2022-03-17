تركيا: إجلاء 15 ألفا و196 مواطنا تركيا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت تركيا، أن عدد المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا بلغ 15 ألفا و196 شخصا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

إقرأ المزيد

وأشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى إجلاء 159 مواطنا من عدة مدن أوكرانية، يوم أمس الأربعاء.

Bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣5️⃣.1️⃣9️⃣6️⃣ oldu.



Yolunuz açık olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/U4ZaGeEQzf — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 16, 2022

وأضاف "إن عملية الإجلاء تمت عبر حافلات كبيرة وصغيرة، وارتفع العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و196 مواطنا".

وأكد أن تركيا ساعدت 4 آلاف و965 أجنبيا على الخروج من أوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية.

المصدر: RT