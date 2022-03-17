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تركيا: إجلاء 15 ألفا و196 مواطنا تركيا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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تركيا: إجلاء 15 ألفا و196 مواطنا تركيا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية
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أعلنت تركيا، أن عدد المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا بلغ 15 ألفا و196 شخصا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

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وأشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى إجلاء 159 مواطنا من عدة مدن أوكرانية، يوم أمس الأربعاء.

وأضاف "إن عملية الإجلاء تمت عبر حافلات كبيرة وصغيرة، وارتفع العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و196 مواطنا".

وأكد أن تركيا ساعدت 4 آلاف و965 أجنبيا على الخروج من أوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية.

المصدر: RT

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