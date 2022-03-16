إسبانيا تحتجز يختا ثالثا في إطار العقوبات على أثرياء روس

أعلنت السلطات الإسبانية أنها احتجزت يختا في ميناء تاراغونا شمال شرقي البلاد، لحين تحديد إن كانت ملكيته تعود لأحد أثرياء روسيا الذين استهدفتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزارة النقل الإسبانية في بيان لها إلى أن "السلطات الإسبانية صادرت يختين آخرين خلال أسبوع في إطار العقوبات المفروضة على روسيا وعلى الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت: "يرسو يخت "كريسينت" البالغ طوله 135 مترا، والذي يرفع علم جزر كايمان، في ميناء "تاراغونا" منذ مطلع نوفمبر الماضي، وهي منطقة سياحية على ساحل إقليم كتالونيا، ولن يسمح له بالإبحار قبل أن تحدد السلطات هوية مالكه".

وتابعت: "الشرطة تحقق فيما إذا كان ملكا أو خاضعا لسيطرة شخص أو كيان مدرج على القائمة السوداء للشخصيات والكيانات الروسية"، مشددة على أنه "في حال تبين أنه كذلك، ستتم مصادرة اليخت".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الاثنين الماضي، مصادرة يخت أول باسم "فاليري" في برشلونة شمال شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "إل بايس" الاسبانية، أن "ملكية اليخت البالغ طوله 85 مترا تعود لسيرغي تشيميزوف، رئيس مجموعة "روستيك" الروسية للصناعات الدفاعية".

وفي اليوم التالي، تمت مصادرة يخت "ليدي أناستازيا" الذي يبلغ طوله 48 مترا، في ميناء أدريانو في جزيرة مايوركا.

المصدر: "أ ف ب"