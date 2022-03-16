الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان

قالت الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بأفغانستان، ارتفع من 14 مليونا في يوليو 2021 إلى 23 مليونا في مارس، وأن 95% من السكان لا يتناولون الطعام بشكل كاف.

وقال رامز الأكبروف، نائب الممثلة الخاصة للأمين العام، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية إن السكان في أفغانستان يواجهون اليوم أزمة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ذات أبعاد لا مثيل لها، مشيرا إلى أن الزيادة السريعة في عدد من يعانون من الجوع الحاد، أدت إلى اتخاذ تدابير يائسة، مثل تفويت وجبات الطعام أو تحمل ديون غير مسبوقة لضمان وجود بعض الطعام على المائدة في نهاية اليوم.

وأشار إلى أن "هذه المقايضات غير المقبولة تسببت في معاناة لا توصف، وقللت من جودة وكمية وتنوع الأغذية المتاحة، وأدت إلى مستويات عالية من الهزال لدى الأطفال، وغيرها من الآثار الضارة على الصحة البدنية والعقلية للنساء والرجال والأطفال".

وبين أن "حوالي 95 في المائة من السكان لا يتناولون الطعام بشكل كاف وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 100 في المائة بين الأسر التي تعولها نساء"، مضيفا: "إنه رقم مرتفع، لدرجة أنه يكاد لا يمكن تصوره.. ومع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لا يمكننا تجاهل الواقع الذي تواجهه المجتمعات. تحديات هائلة بانتظارنا".

المصدر: UN news