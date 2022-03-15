مسؤول أمريكي يعلق على ما يشاع عن نية السعودية بيع نفطها للصين باليوان

وصف مسؤول أمريكي فكرة بيع السعودية النفط للصين باليوان بأنها "غير مرجحة"، لافتا إلى أن السعوديين طرحوا الفكرة في الماضي إبّان التوتر بين واشنطن والرياض.

وقال المسؤول لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن تحويل ملايين براميل النفط من الدولار إلى اليوان كل يوم، يمكن أن يضر الاقتصاد السعودي نظرا لارتباط الريال بالدولار الأمريكي.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن السعودية تجري محادثات نشطة مع الصين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إليها باليوان، في علامة على التقارب مع بكين، وسط التوتر مع واشنطن.

وتسعّر السعودية النفط بالدولار منذ عام 1974، في صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون تشمل ضمانات أمنية للمملكة.

وتعتبر السعودية أكبر مصدري النفط إلى الصين، وأظهرت البيانات أن المملكة حافظت على مرتبتها كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في العام 2021، حيث زادت الإمدادات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام 2020.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + RT