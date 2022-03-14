إسبانيا.. مصادرة يخت رجل أعمال روسي بقيمة 140 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السلطات صادرت يختا بقيمة 140 مليون دولار تعود ملكيته لرجل أعمال روسي.

وقال في مقابلة مع قناة "LaSexta" التلفزيونية: "اليوم صادرنا من الناحية الفنية، يختا لأحد أعضاء النخبة الروسية.. نحن نتحدث عن يخت يمكن أن تقدر قيمته بحوالي 140 مليون دولار" في ميناء "برشلونة".

ورصد موقع Marine Traffic أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش نقل يخته الفاخر "سولاريس" من برشلونة إلى ميناء تيفات في جمهورية الجبل الأسود، تفاديا لوقوعه تحت العقوبات الأوروبية واحتجازه.

وشملت "سولاريس" مؤخرا العقوبات، وهو من بين يخوت أخرى تابعة لتسعة أثرياء روس مستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "تاس"