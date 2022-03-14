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وسائل إعلام: الصين اكتشفت "حصان طروادة" استخدمته واشنطن لسرقة بيانات الصينيين

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وسائل إعلام: الصين اكتشفت
Globallookpress
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أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية باكتشاف برنامج أمريكي خبيث من نوع "حصان طروادة" استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية لسرقة بيانات الصينيين.

ونقلت الصحيفة ما جاء في تقرير للمركز الوطني الصيني للتصدي للفيروسات الالكترونية حول أن "حصان طروادة" الذي تم اكتشافه اسمه NOPEN، وهو يمثل أداة للتحكم عن بعد في أنظمة التشغيل Unix/Linux، ويستخدم لسرقة الملفات والاطلاع على البيانات الموجودة على الجهاز المصاب.

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وأشار التقرير إلى أن برنامج NOPEN متطور تكنولوجيا، ولذلك يصعب العثور عليه، وهو يعتبر أداة للتجسس الالكتروني.

وكانت وكالة "شينخوا" الصينية قد أفادت يوم الجمعة، نقلا عن مركز الطوارئ الحكومي لمراقبة الانترنت، بأن الصين تتعرض لهجمات سيبرانية مستمرة من الخارج، ينطلق معظمها من الولايات المتحدة.

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