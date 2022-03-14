"غوغل" مطالبة برفع الحجب عن قناتين لبث مواد أرشيفية سوفيتية تحت طائلة الحظر الكامل في أنحاء روسيا

طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا شركة "غوغل" برفع الحجب فورا عن قناتين على منصة "يوتيوب" متخصصتين في بث مواد من أرشيفات التلفزيون والإذاعة السوفيتيين.

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وكانت الهيئة كشفت سابقا عن قيام إدارة "غوغل" بحجب هاتين القناتين، الأمر الذي تعتبره انتهاكا سافرا لحرية نشر المعلومات والوصول إليها، مضيفة أن فرض أي قيود على هاتين القناتين غير مقبول.

وفي وقت سابق طالبت الهيئة بإعادة الوصول إلى ثلاث قنوات روسيا على "يوتيوب" من أوكرانيا، هي قنوات RBK و"زفيزدا" و"سبوتنيك".

من جهته، لم يستبعد النائب الروسي أنطون غوريلكين، مساعد رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالسياسة الإعلامية، إمكانية حجب "يوتيوب" في روسيا - على غرار "إنستغرام" - في وقت قريب، في حال عدم امتثال إدارة هذه المنصة لمطالب هيئة الرقابة الروسية ومواصلة أنشطتها "كآلة في حرب إعلامية".

وفي وقت سابق من اليوم أضافت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى قائمة المواقع المحدودة في روسيا.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك جاء بناء على قرار المدعي العام الصادر في 11 مارس الجاري، بعد أن قامت شركة "ميتا" (التي تدير موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام") بالرفع المؤقت لحظر دعوات العنف والكراهية على الشبكتين الاجتماعيتين ضد الجيش الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام روسية