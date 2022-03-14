القوات الروسية تسلم غنائمها العسكرية الأوكرانية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية سلمت المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، إلى جمهورية دونيتسك ولوغانسك.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة تسليم دبابة "تي-64 بي في" ومركبة مدرعة "كازاك" والناقلات المدرعة من طراز "بي تي أر-80" و"بي تي أر-4" وكذلك أجهزة الهاوتزر من طراز "مستا-بي" وأنظمة الصواريخ لمضادة للدبابات "Nlaw" و"Javelin" للقوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقالت الوزارة الروسية: "يتم تسليم المعدات العسكرية والأسلحة بما فيها السوفيتية الصنع والموردة من الدول الغربية، بعد إجراء فحصها الفني وأعمال الترميم، لوحدات الجمهوريتين الشعبيتين".

وأضافت أن هذه المعدات العسكرية والأسلحة "كانت متروكة وتم تخزينها في المستودعات وتم إيقافها عن العمل أثناء العملية العسكرية الخاصة".

وذكرت أن هذه المعدات ستستخدم فيما بعد لتحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".

المصدر: نوفوستي