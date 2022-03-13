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إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بكورونا

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إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بكورونا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما
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أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مساء يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوباما إن الفحص أثبت إصابته بكوفيد-19 المستجد.

ونشر الرئيس الأسبق تغريدة على "تويتر" قال فيها: "كنت أعاني من حكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك".

وأضاف: "ميشيل وأنا ممتنون لتلقي التطعيم والجرعة المعززة، وقد جاءت نتيجة اختبارها سلبية".

المصدر: RT

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