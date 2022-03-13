إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مساء يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوباما إن الفحص أثبت إصابته بكوفيد-19 المستجد.

ونشر الرئيس الأسبق تغريدة على "تويتر" قال فيها: "كنت أعاني من حكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك".

وأضاف: "ميشيل وأنا ممتنون لتلقي التطعيم والجرعة المعززة، وقد جاءت نتيجة اختبارها سلبية".

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down. — Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022

المصدر: RT