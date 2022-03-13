أوكرانيا تؤكد استئناف المفاوضات مع روسيا غدا الاثنين

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف في الـ14 من فبراير.

وقال بودولياك في بيان على "تويتر": "تستأنف المفاوضات عبر تقنية الفيديو. ما زالت مجموعات العمل مستمرة في عملها. ويتطلب عدد كبير من القضايا اهتماما مستمرا. وستعقد جلسة تفاوض يوم الاثنين 14 مارس لتلخيص النتائج الأولية".

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين سابقا أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف في الـ14 من فبراير.

المصدر: تاس