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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن استعدادها لتسهيل التفاوض حول خروج المدنيين من ماريوبول

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن استعدادها لتسهيل التفاوض حول خروج المدنيين من ماريوبول
Globallookpress
ماريوبول
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استعدادها لرعاية الحوار حول الإجلاء الآمن للمدنيين عن مدينة ماريوبول شرق أوكرانيا، التي تحاصرها قوات جمهورية دونيتسك.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها: "على جميع المشاركين في القتال الاتفاق على طرق وتوقيت وقف إطلاق النار، وتحديد موقع دقيق لمسار الممر الآمن، ثم ضمان احترام هذا الاتفاق".

وأوضحت أن مئات الآلاف من سكان ماريوبول يعانون نقصا حادا أو انعداما تاما للغذاء والماء والأدوية.

وأضافت أنه للتخفيف من معاناتهم "يجب التوصل إلى اتفاق ملموس ودقيق وقابل للتنفيذ دون تأخير".

وتابعت أنه "يجب على الطرفين إخلاء الطرق من أي إعاقة قد تتعارض مع الممر الآمن للأشخاص".

وقال رئيس المنظمة بيتر ماورير: "ندعو جميع الأطراف المشاركة في القتال إلى إعطاء الأولوية للضرورات الإنسانية أولا".

 

 

المصدر: "تاس"

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