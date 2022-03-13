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زيلينسكي يشكر "ميتا" على إتاحتها خطاب العنف والكراهية ضد الروس

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زيلينسكي يشكر
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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنانه لشركة "ميتا" على سماحها بالدعوات إلى العنف والكراهية ضد المواطنين الروس على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة بها.

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "أود أن أشكر "ميتا" والمنصات الأخرى التي تتخذ موقفا فعالا وتساعد وتقف إلى جانب الأوكرانيين".

وأكد المتحدث باسم "ميتا" إندي ستون أن الشركة الأمريكية قررت "رفع الحظر مؤقتا عن نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى العنف ضد المواطنين الروس وخصوصا العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وعلى خلفية هذه التصريحات، توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" على قائمة التنظيمات المتطرفة المحظورة في روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي

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