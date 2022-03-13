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واشنطن تحذر الصين من "عواقب" أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي

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واشنطن تحذر الصين من
Globallookpress Shawn Thew - Pool via CNP
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي حيك ساليفان
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حذر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الصين من أي "محاولات لدعم الاقتصاد الروسي والتقليل من تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا".

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وقال ساليفان لقناة CNN اليوم الأحد: "نتابع عن كثب الحجم الحقيقي للدعم المادي والاقتصادي الذي تقدمه الصين لروسيا. لقد أبلغنا بكين بأننا لن نسمح ولن تقبل بأن تحاول أي دولة كانت تعويض خسائر روسيا الاقتصادية".

وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" بالنسبة للصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.

المصدر: "نوفوستي"

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