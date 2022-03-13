موقع إسرائيلي يكشف عن عيوب وثغرات في الجيش الإسرائيلي

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي عن مشاكل وثغرات في الجيش تحيط بمدى استعداده لصد الهجمات بالسلاح الكيماوي.

ونقل الموقع مساء الأحد عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن هناك تهديد مباشر وخطير على الجبهة الداخلية للبلاد، جراء عدم استعداد إسرائيل لأي هجمات كيماوية على الداخل.

ووجهت مصادر في جهاز الدفاع والجيش انتقادا مباشر لرئيس الأركان أفيف كوخافي، مؤكدين أن الثغرات في جاهزية الجيش لسيناريوهات استخدام الأسلحة الكيماوية قد ازدادت خلال فترة حكمه.

وبعث المسؤولون الإسرائيليون برسالة تحذير لرئيس هيئة الأركان، تتعلق بتخوفهم من تراجع استعدادات الجيش لمواجهة أي هجوم بأسلحة كيميائية، رغم زعمهم بأن هناك استعدادات سورية ولبنانية من قبل حزب الله بالهجوم على إسرائيل عبر استخدامهم أسلحة كيميائية.

كما نقل الموقع العبري عن المسؤولين الإسرائيليين العسكريين قولهم إن هناك نقصا في البيانات وتحليل المخاطر والتخطيط لسيناريوهات الدفاع الإسرائيلي، خاصة سيناريوهات اعتراض الصواريخ التي تحمل ذخائر كيميائية فوق منطقة مأهولة بالسكان.

وذكرت المصادر التي تحدث إليها الموقع العبري أن كتائب الاحتياط التي كان من المفترض أن تتعامل مع حوادث المواد الخطرة والأسلحة الكيماوية والبيولوجية تم تفكيكها لتوفير عشرات الآلاف من أيام الاحتياط.

وبحسب المسؤولين فإن استعداد الجيش الإسرائيلي للتهديد من سوريا ولبنان قد تضاءل بسبب تخفيضات الميزانية وسوء التدريب، وأضافوا أن هناك فشلا في جمع البيانات وتحليل المخاطر ميدانيا.

وأوضح المسؤولون العسكريون أن مجموعة من إخفاقات وقعت تحت أنظار الجنرال كوخافي، وغض الطرف عنها، أو لم يضع لها حلولا، حتى الآن، وهو ما يعني وجود مخاطر حقيقية على أمن إسرائيل.

المصدر: موقع "واللا" العبري