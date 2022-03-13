البنتاغون ينفي وجود أمريكيين في معسكر أوكراني أعلنت كييف أن روسيا قصفته

أعلن البنتاغون عدم وجود عسكريين أمريكيين في معسكر قرب مدينة لفوف غرب أوكرانيا، أكدت مصادر مختلفة أنه تعرض للقصف من قبل الجيش الروسي اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "لم يكن هناك أي عسكريين أمريكيين في هذه القاعدة، وكما هو معروف انسحبنا منها قبل أسابيع".

وشدد كيربي على أن معسكر "يافوروفسكي" الواقع على بعد نحو 30 كم عن لفوف أصبح ثالث قاعدة أو مطار عسكري في غرب أوكرانيا تقصفه روسيا خلال الأيام الماضية، مرجحا توسيع رقعة غاراتها الجوية على المواقع العسكرية الأوكرانية.

وأعلن حاكم مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي على صفحته في "فيسبوك" عن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف معسكر "يافروفسكي" إلى 35 قتيلا و134 جريحا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وينشط في هذا المعسكر الذي تسميه كييف "المركز الدولي لحفظ السلام والأمن" مدربون عسكريون من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول البلطيق يعملون فيه على تدريب عناصر كتيبتي "أيدار" و"آزوف" النازيتين.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أكد على حسابه في "تويتر" أن المعسكر المذكور فيه مدربون أجانب، مطالبا حلف الناتو مرة أخرى بإعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

ولم تصدر عن روسيا بعد أي معلومات حول الغارات التي تعرض لها المعسكر.

المصدر: ABC + وكالات