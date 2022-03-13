(فيديو) رئيس الشيشان يظهر في دونيتسك إلى جانب القوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا

أكدت شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الأحد، صحة المعلومات المرئية الدالة على تواجد رئيس الجمهورية رمضان قديروف في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.

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وتظهر لقطات فيديو تداولتها قنوات على "تيليغرام" قادة عسكريين يقدمون تقريرا للرئيس الشيشاني عن سير المعارك الجارية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ويطلعونه على تفاصيل الهجوم المتواصل هناك.

ويتضح من الحديث أن قديروف يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة.

وفي الفيديو يروي القائد قصة بسط القوات الروسية السيطرة على إحدى دور الأيتام حيث اتضح أن عملاء هيئة الأمن الأوكرانية سحبوا جميع الأطفال إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إلى المنطقة.

المصدر: RT