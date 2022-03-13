الدفاع الروسية: إسقاط قاذفة وطائرتين مسيرتين تابعة لكييف من قبل القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قاذفة أوكرانية من طراز "سو-24" وطائرتين مسيرتين تابعتين لكييف أسقطتها القوات الجوفضائية الروسية.

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وخلال موجز صحفي أشار المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف إلى أن القاذفة أسقطت بالقرب من بلدة لوبيموفكا في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وذكر المتحدث أن 3687 هدفا تابعا للبنى التحتية العسكرية في أوكرانيا تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك، من بينها 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة، و121 راجمة صواريخ و443 مدفعا و991 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: "نوفوستي"