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قيادة لوغانسك: الجيش الأوكراني يمنع المدنيين من الخروج

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قيادة لوغانسك: الجيش الأوكراني يمنع المدنيين من الخروج
Sputnik
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قالت قيادة القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك، إن القوات الأوكرانية لا تسمح للمدنيين بالخروج من بلدات روبيجني وسيفيرودونتسك وليزيتشانسك، بل يستخدمونهم كدروع بشرية.

وأضافت القيادة في بيانها: "على الرغم من تطويق ومحاصرة مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات روبيجني وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، إلا أن المسلحين الأوكرانيين لا يسمحون للمدنيين بالخروج من هذه البلدات. وتستخدم القوات الأوكرانية، منازل السكان كنقاط لإطلاق النار، وتستخدم المجموعات القومية المتعصبة هؤلاء السكان كدروع بشرية".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية نشرت في عدد من المناطق، مجموعات إضافية من الحرس الوطني، وهي بالذات لا تسمح للمدنيين بالخروج من منطقة القتال. ويتم حشد الرجال قسرا في وحدات الدفاع الإقليمية في المدن الخاضعة لسلطات كييف.

وأعلنت قيادة القوات الشعبية، أن الجيش الأوكراني فقد خلال اليوم الماضي 43 شخصا من عناصره خلال الاشتباكات.

المصدر: نوفوستي

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