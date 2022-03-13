 
مباشر

برلماني روسي: الرئيس الأوكراني فقد السيطرة على البلاد

أخبار العالم

برلماني روسي: الرئيس الأوكراني فقد السيطرة على البلاد
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sl2v

اعتبر عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة تماما على الوضع في أوكرانيا.

وقال شيريميت في تصريح لوكالة "سبوتينك": "لقد فقد زيلينسكي السيطرة على الوضع في البلاد والوضع كارثي، واستولت التشكيلات القومية على السلطة في بعض المناطق وتعيش حياة منفصلة، لا يوجد تفاعل وتماسك، بسببه يعاني المدنيون ويموتون".

وأضاف: "يضاعف زيلينسكي الضحايا بين السكان المدنيين والجيش الأوكراني من خلال سياسته، ويلقي بالجنود في المعركة، بينما هو نفسه يجلس في مكان ما بعيدا في مكاتب دافئة".

وشدد النائب على أن "زيلينسكي لا يفعل شيئا لوقف إراقة الدماء، لكنه يضيف صب الزيت على النار".

المصدر: "سبوتنيك"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا