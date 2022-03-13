الجيش الروسي يحرر نحو 300 رهينة احتجزتهم كتيبة أيدار النازية في إحدى الكنائس بدونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كتيبة "أيدار" النازية الأوكرانية اتخذت باحات كنيسة في بلدة نيكولسكويه مركزا لعملياتها واحتجزت نحو 300 مدني وراهب كرهائن وجرى تحريرهم دون إصابات.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن جهز مقاتلي "أيدار" جهزوا مواقع لإطلاق النار في باحات دير نيكولو-وفاسيليفسكي الأرثوذكسي بنيكولسكويه (جنوب غرب دونيتسك)، حيث احتجزوا حوالي 300 مدني وراهب رهائن.

وأضاف المتحدث أنه عند قيام القوات الروسية بتحرير البلدة، تم القضاء على بعض المقاتلين القوميين فيما فر الآخرون، دون أن يصاب الرهائن ومباني الدير بأضرار.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية