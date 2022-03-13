مسؤول: سلطات كييف حاولت التحقق من فعالية الدفاع في القرم

قال نائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مرادوف، إن سلطات كييف حاولت "جس النبض" والتحقق من فعالية الدفاع في شبه الجزيرة عن طريق إطلاق طائرة مسيرة باتجاهها.

وشدد مرادوف، على أن الدفاع الجوي الروسي في المنطقة، كشف المحاولة وأسقط الطائرة المذكورة.

وأضاف مرادوف: "قبل أيام فقط، تمكنت وسائط دفاعنا الجوي اليقظة من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية من طراز Tu-141 Strizh فوق أراضي شبه جزيرة القرم".

وذكر أنه تم إطلاق هذه الطائرة من أوديسا، حيث تتمركز في قرية "راوخوفكا" أسراب طائرات الاستطلاع بدون طيار.

ويرى مرادوف، أن الخصم يحاول بهذه الطريقة، "التحقق" من مدى قوة الدفاع الجوي الروسي في المنطقة، لكي يقوم لاحقا بتوجيه ضربة حقيقية.

ووفقا له، هذه المحاولة، لم تكن بتاتا أول عمل عدائي من جانب أوكرانيا تجاه شبه جزيرة القرم الروسية.

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وقال: "جرت على مدى السنوات الثماني الماضية مجموعة من هذه المحاولات. ومن بينها الاستفزاز المسلح في خريف 2018 في مضيق كيرتش، والاستيلاء على قوارب صيد روسية تابعة للقرم، والقيام بخطف العديد من أبناء القرم، وغير ذلك الكثير".

وشدد على أن الحادث الأخير، يشير إلى أن أوكرانيا لا تزال دولة إرهابية، وعلى استعداد في أي لحظة لمهاجمة المنشآت الروسية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك المدنية منها.

المصدر: نوفوستي