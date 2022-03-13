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 قوات أوكرانية تقصف ثلاثة مراكز سكنية في جمهورية لوغانسك

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 قوات أوكرانية تقصف ثلاثة مراكز سكنية في جمهورية لوغانسك
Sputnik
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قالت ممثلية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن قوات أوكرانية قصفت ثلاثة مراكز سكنية في هذه الجمهورية.

وذكرت الممثلية، أن القصف أسفر عن تدمير مبنى سكني وألحق الأضرار بثلاثة منازل أخرى.

وأضافت الممثلية في بيانها: "تم تسجيل ثلاث هجمات من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت ثلاثة مراكز سكنية في جمهورية لوغانسك. وتسبب القصف بتدمير مبنى سكني في قرية إرمينو، وتضررت ثلاثة منازل، ومبنى المدرسة المتوسطة رقم 12 وكذلك خط أنابيب الغاز".

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وذكرت الممثلية أنها سجلت المعلومات حول القصف في الساعة 07:00 من يوم 13 مارس.

المصدر: نوفوستي

 

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