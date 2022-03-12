كييف تعلن نجاح إجلاء المدنيين عبر 9 ممرات إنسانية

أعلنت وزيرة إعادة دمج الأراضي الأوكرانية إيرينا فيريشوك تمكن سلطات كييف من إجلاء المدنيين من منطقة العمليات العسكرية عبر 9 ممرات من أصل 14.

وقالت في إفادة صحفية مقتضبة: "بناء على نتائج الممرات المفتوحة، 9 معابر فقط تعمل بنجاح من أصل 14".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الأسبوع الماضي عن نظام تهدئة من الساعة 10 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا البيان الجانب الأوكراني إلى "فتح الممرات الإنسانية وضمان إجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب.. محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة ستكون بلا جدوى، وسيتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".

وأوضح البيان أن "المعلومات المتعلقة بالممرات الإنسانية في أوكرانيا يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى".

المصدر: "تاس"