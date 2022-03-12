بيسكوف: ميدينسكي مستمر بقيادة الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن فلاديمير ميدينسكي يواصل ترؤس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال إن "ميدينسكي يواصل قيادة عملية التفاوض"، مشيرا إلى أن "ميدينسكي مثّل الجانب الروسي في سلسلة مكالمات بالفيديو مع أوكرانيا".

من جانبه، أكد ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث شكلت مجموعات عمل فرعية خاصة.

وقال: "تتواصل المفاوضات مع الوفد الروسي دون انقطاع عبر الفيديو. تم تشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة ومواقف أوكرانيا تحددها توجيهات سابقة صارمة للغاية".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "الوفدين الروسي والأوكراني باشرا بحث بعض القضايا، لأن الطرفين لا يهددان بعضها البعض بإنذارات نهائية".

وأفاد مكتب زيلينسكي، بأن "كييف مستعدة لتسوية دبلوماسية ومفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: RT