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إجلاء 217 شخصا من ماريوبول

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إجلاء 217 شخصا من ماريوبول
Sputnik
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إجلاء 217 شخصا، من بينهم 25 طفلا، من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى بيزيمينوي.

وجاء في بيان صدر عن المقر: "تم خلال الـ24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا في 11 مارس إلى الساعة 8:00 صباحا في 12 مارس، إجلاء 217 شخصا من بينهم 25 طفلا، من ماريوبول والضواحي المحيطة بها إلى بيزيمينو بمنطقة نوفوازوفسكي".

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ووفقا للبيان، تم نقل هذه المجموعة إلى نقطة تقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي نظمتها الوزارة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

 

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