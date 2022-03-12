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وزير خارجية "طالبان" يلتقي نظيريه اللبناني والفنزويلي (صورة)

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وزير خارجية
AP Muhammad Farooq
وزير الخارجية في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، أمير خان متقي
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التقى وزير الخارجية في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، أمير خان متقي، بنظيريه اللبناني والفنزويلي، عبد الله بو حبيب وفيليكس بلاسينسيا.

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وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة وزراء الخارجية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلق الجمعة في نسخته الثانية بمدينة أنطاليا التركية.

هذا ونشر حساب حركة "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، صورة للقاء وزراء الخارجية الثلاثي.

المصدر: RT

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