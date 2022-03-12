وزير خارجية "طالبان" يلتقي نظيريه اللبناني والفنزويلي (صورة)

التقى وزير الخارجية في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، أمير خان متقي، بنظيريه اللبناني والفنزويلي، عبد الله بو حبيب وفيليكس بلاسينسيا.

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وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة وزراء الخارجية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلق الجمعة في نسخته الثانية بمدينة أنطاليا التركية.

هذا ونشر حساب حركة "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، صورة للقاء وزراء الخارجية الثلاثي.

على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وزير الخارجية الأفغاني يلتقي بنظيريه الفنزويلي واللبناني. pic.twitter.com/GfyyzMa0vX — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) March 12, 2022

المصدر: RT