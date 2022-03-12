قال عالم الأحياء الدقيقة إيغور نيكولين، إن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى "ورشة حقيقية" ضخمة لاختبار وسائل وأساليب شن الحرب البيولوجية.

وشدد نيكولين، الذي عمل في وقت سابق كعضو في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، على أن واشنطن انتهكت بذلك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية.

وأكد نيكولين أن "أوكرانيا تحولت بالفعل إلى "مجمع ضخم" لتطوير واختبار التقنيات المتعلقة بالأسلحة البيولوجية.

إقرأ المزيد

ووفقا له قامت الولايات المتحدة في أوكرانيا باختبار أحدث تكنولوجيات الأسلحة البيولوجية على البشر والحيوانات والنباتات، ونتيجة لذلك نشاهد تفشي وانتشار الأمراض وحتى الأوبئة في أوكرانيا منذ عام 2014.

وأضاف الخبير: "ونتيجة لذلك ظهرت هناك أمراض الطاعون الرئوي والجمرة الخبيثة وجميع أنواع الأمراض الغريبة مثل حمى كيو. كل ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تنتهكان اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية على نطاق واسع. قامت الدولتان بتطوير وتصنيع وتخزين أنواع جديدة من هذه الأسلحة مع انتهاك جميع الوصايا الثلاث التي تشكل الاتفاقية".

المصدر: نوفوستي