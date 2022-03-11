مدغشقر.. مسيرة مؤيدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

نظمت أمام مبنى السفارة الروسية في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر مظاهرة لدعم روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعرب المشاركون فيها عن دعمهم لموقف روسيا في دفاعها عن أمنها ومصالحها.

وقالت إحدى منظمي المظاهرة ساندرا رابي، إن "رغبة الناتو في ضم أوكرانيا إلى صفوفه وتطوير أسلحة بيولوجية تحت قيادة الولايات المتحدة يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية السابقة".

وأضافت: "أعتقد أن هذه ليست فكرة جيدة. هم بحاجة إلى إيجاد حل لإنهاء كل هذا. نحن نقدر حقا الطريقة التي تنتهجها روسيا في سياستها. روسيا بلد من المهم للغاية أن يلتزم المرء بكلامه معه".

ووصفت الناشطة تصرفات الغرب بالخاطئة، مشيرة إلى تجاهل الغرب مصالح روسيا الأمنية ونشره معلومات كاذبة في وسائل الإعلام عنها.

وخرج المشاركون في المسيرة بدعوة من نشطاء محليين يتابعون أخبار روسيا ويتفقون مع موقفها.

وفقا للمتظاهرين، فإن "حبهم لروسيا غرس في نفوسهم من قبل ذويهم، الذين عاشوا في عهد الرئيس السابق ديدييه راتسيراكا، الذي حافظ على علاقات ودية مع الاتحاد السوفييتي وروسيا من بعده".

وشدد المتظاهرون على أنهم "يحترمون سياسة روسيا، التي لم تكن مستعمرة على الإطلاق، خلافا للغرب".

المصدر: "نوفوستي"