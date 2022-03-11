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بوتين ولوكاشينكو ينسقان خطوات مواجهة العقوبات الغربية

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بوتين ولوكاشينكو ينسقان خطوات مواجهة العقوبات الغربية
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلنت ناتاليا إيسمونت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خطوات دعم متبادلة بين البلدين لمواجهة العقوبات الغربية.

وقالت: "الجزء الثاني من المحادثات بين الرئيسين في موسكو، خصص للقضايا الملحة في العلاقات الثنائية والتعاون في وجه الضغوط الشديدة من الغرب والولايات المتحدة والحرب الهجينة المستمرة ضد روسيا وبيلاروس".

وأضافت: "اتفق الرئيسان على خطوات مشتركة للدعم المتبادل لمواجهة العقوبات، والحفاظ على استقرار أسعار حوامل الطاقة" في البلدين.

وتابعت: "قضايا التعاون في الصناعة والزراعة والشحن والقطاع المالي توسطت المباحثات بين الزعيمين".

المصدر: "نوفوستي"

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