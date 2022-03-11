بوتين ولوكاشينكو ينسقان خطوات مواجهة العقوبات الغربية

أعلنت ناتاليا إيسمونت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خطوات دعم متبادلة بين البلدين لمواجهة العقوبات الغربية.

وقالت: "الجزء الثاني من المحادثات بين الرئيسين في موسكو، خصص للقضايا الملحة في العلاقات الثنائية والتعاون في وجه الضغوط الشديدة من الغرب والولايات المتحدة والحرب الهجينة المستمرة ضد روسيا وبيلاروس".

وأضافت: "اتفق الرئيسان على خطوات مشتركة للدعم المتبادل لمواجهة العقوبات، والحفاظ على استقرار أسعار حوامل الطاقة" في البلدين.

وتابعت: "قضايا التعاون في الصناعة والزراعة والشحن والقطاع المالي توسطت المباحثات بين الزعيمين".

المصدر: "نوفوستي"