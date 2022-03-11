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مجلس "الدوما": زيلينسكي يعتزم إغراق أوكرانيا في الفوضى

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Legion-Media Pictorial Press
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - أرشيف
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أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي ورئيس اتحاد متطوعي دونباس، ألكسندر بورودي، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يسعى لإغراق أوكرانيا في الفوضى.

وقال، إنه "يعول على دفع أوكرانيا لحالة من الفوضى، وهذا يعني أن هذه قسوة تامة تجاه الشعب. ولن أقول إن هؤلاء هم شعبه. لكن هذه قسوة تامة تجاه هذا الشعب، الذي حكمه زيلينسكي طوال هذه السنوات".

وأضاف: "يريد زيلينسكي إشراك أكبر عدد ممكن من مواطنيه في الصراع مع روسيا، لأن هذا مفيد لغربه".

وتابع: "هم يفهمون أنهم يخسرون الأراضي، ويفقدون الأراضي التي استخدموها لجعلها منطلقا ضد روسيا.. هم يفقدون هذه الأرض".

المصدر: "نوفوستي"

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