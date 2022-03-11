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رئيسة تحرير شبكة RT ترد على أمر أوكراني باعتقالها

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رئيسة تحرير شبكة RT ترد على أمر أوكراني باعتقالها
Sputnik
رئيسة تحرير شبكة RT مرغريتا سيمونيان - أرشيف
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ردت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سغودنيا"، على المدعي العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، بشأن إعلان اعتقالها غيابيا، حيث كشفت عن ارتكاب خطأ في اسم عائلتها.

وكتبت سيمونيان على "تويتر": "أنا سيمونوفنا ولست سيميونوفنا.. هؤلاء أغبياء".


وأعلنت المدعي العام الأوكراني في وقت سابق، أن "المحكمة الأوكرانية أمرت بإلقاء القبض على رئيسة تحرير RT غيابيا بعد دعوتها روسيا لضم جمهوريات دونباس".

وأشارت إلى أن "المدعين سيضعونها في قائمة المطلوبين الدوليين".

وخاطبتها المدعي العام باسم "مارغريتا سيميونوفنا" بدلا من "مارغريتا سيمونوفنا".

المصدر: "نوفوستي"

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