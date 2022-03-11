رئيسة تحرير شبكة RT ترد على أمر أوكراني باعتقالها

ردت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سغودنيا"، على المدعي العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، بشأن إعلان اعتقالها غيابيا، حيث كشفت عن ارتكاب خطأ في اسم عائلتها.

وكتبت سيمونيان على "تويتر": "أنا سيمونوفنا ولست سيميونوفنا.. هؤلاء أغبياء".

Я Симоновна, а не Семёновна.



Вот же бестолочи. pic.twitter.com/nmH4VHLtTo — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 11, 2022



وأعلنت المدعي العام الأوكراني في وقت سابق، أن "المحكمة الأوكرانية أمرت بإلقاء القبض على رئيسة تحرير RT غيابيا بعد دعوتها روسيا لضم جمهوريات دونباس".

وأشارت إلى أن "المدعين سيضعونها في قائمة المطلوبين الدوليين".

وخاطبتها المدعي العام باسم "مارغريتا سيميونوفنا" بدلا من "مارغريتا سيمونوفنا".

المصدر: "نوفوستي"