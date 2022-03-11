باكستان تحذر الهند من عواقب "وخيمة" إثر تحطم جسم طائر غامض داخل أراضيها

حذرت باكستان اليوم الجمعة، الهند من "عواقب وخيمة"، بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد، اليوم الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي، مشددة على أنه "يجب على الهند أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا".

وخاضت الدولتان المسلحتان نوويا ثلاثة حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في عام 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

المصدر: NDTV